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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Хто підставляє мера Києва Кличка, бойкотуючи будівництво метро на столичний масив Виноградар?

Хто підставляє мера Києва Кличка, бойкотуючи будівництво метро на столичний масив Виноградар?

Київ • УНН

 • 21321 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко керує столицею з червня 2014-го, й за ці майже вісім років в головному місті держави не було відкрито жодної нової станції метрополітену. Недоброзичливці Кличка розповідають про цей факт з кожної праски, втім, відсутність прогресу у розвитку столичного метро має цілком логічні пояснення, передає УНН із посиланням на телеканал "Прямий".

Деталі

Майже весь час каденції чинного міського голови комунальне підприємство “Київський метрополітен” очолює Віктор Брагінський. Як повідомляють ЗМІ, Брагінський не опікується інтересами киян, його мета – збагачення своєї сім’ї та наближених осіб. Так, журналісти з’ясували, що КП “Київський метрополітен” фактично контролює організоване злочинне угрупування на чолі з небожом Брагінського Кирилом Кривцем.

Лише один приклад, про який ЗМІ повідомив колишній співробітник столичного метрополітену. Угрупування Брагінського отримало на підконтрольні ТОВ “Теплоенергоавтоматика” та низку ручних компаній суму близько 700 мільйонів гривень нібито на закупівлю обладнання для лінії метро на Виноградар, та нібито розмістили замовлення на запорізькому заводі “Плутон”. Домовилися з директором цього підприємства та перевели у готівку через рахунки заводу величезну суму грошей. А згодом дивним чином раптово помер директор ТОВ “Теплоенергоавтоматика”. Обладнання, зрозуміло, метробудівці так й не побачили.

Кривець є своєрідним провідником тіньової діяльності Брагінського. Він наглядає за усіма тендерами. Вирішує, кого допустити до того чи іншого конкурсу, хто стане його переможцем. Кривець контролює усі фінансові потоки, встановлює обсяги відкатів тощо. Його можна назвати “володарем тіні”.

Зрозуміло, організоване злочинне угрупування Брагінського не зацікавлене у запуску нових станцій метро. Йому потрібно, щоб будівництво тривало вічно, бо за такого становища шахраї можуть безкінечно довго “пиляти” мільярди з міського бюджету. При цьому Кривець завжди старанно замітає сліди, щоб правоохоронцям у майбутньому було важче зрозуміти, хто кому й куди незаконно вивів кошти.

У киян виникають цілком слушні запитання. З огляду на те, як працюють деякі комунальні підприємства столиці, можливо таких “брагінських” з власними родинними ОЗУ в Києві декілька? Невже мер цього не помічає? Може вже час Віталію Кличку розібратися з шахраями та позбавитися від усього цього мотлоху на високих посадах, які крадуть гроші киян та підставляють міського голову?

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