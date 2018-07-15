Хроники Brexit: Дональд Трамп посоветовал Терезе Мэй подать в суд на ЕС

Mей заявила, что президент посоветовал ей не утруждать себя переговорами с Брюсселем, а вместо того, просто подать на весь торговый блок в суд.

Многие считали, что президент посоветовал Мэй оставить переговоры, даже после того, как он это отрицает, - но предложение, что Великобритания должна принимать правовые меры против ЕС, даже выходит за рамки ожиданий сторонников Brexit.

В пятницу в ходе пресс-конференции Трамп сказал журналистам, что сделал "предложение" британскому лидеру о том, что она может сделать по переговорам по Brexit, но отказалась сказать, что это был за совет, добавив лишь, что Мэй признала его слишком "жестоким".

Отвечая на вопрос, какой именно была совет президента на шоу телеканала BBC, премьер отметила, что "он сказал, что я должна подать в суд на ЕС - подать в ЕС - не вступать в переговоры, а с ними".

Напомним, в пятница 14 июля Президент США Дональд Трамп завершил рабочий визит в Великобританию.