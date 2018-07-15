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Хроніки Brexit: Дональд Трамп порадив Терезі Мей подати в суд на ЄС

Хроніки Brexit: Дональд Трамп порадив Терезі Мей подати в суд на ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. "Жорстока" порада щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу, яку дав Президент США Дональд Трамп британській прем’єру Терезі Мей під час їхньої зустрічі цього тижня, була в тому, що глава уряду Сполученого Королівства повинна подати в суд на ЄС. Про це заявила сама Мей, передає УНН з посиланням на The Independent.

Mей заявила, що президент порадив їй не обтяжувати себе переговорами з Брюсселем, а, замість того, просто подати на весь торговельний блок до суду.

Багато хто вважав, що президент порадив Мей залишити переговори, навіть після того, як він це заперечив, — проте пропозиція, що Великобританія має вживати правових заходів проти ЄС, навіть виходить за рамки очікувань прибічників Brexit.

У п’ятницю в ході прес-конференції Трамп сказав журналістам, що зробив “пропозицію” британському лідеру про те, що вона може зробити щодо переговорів по Brexit, але відмовилася сказати, що це була за порада, додавши лише, що Мей визнала її занадто “жорстокою”.

Відповідаючи на запитання, якою саме була порада президента на шоу телеканала BBC, прем’єр зазначила, що “він сказав, що я повинна подати в суд на ЄС — подати до ЄС — не вступати в переговори, а судитися з ними”.

Нагадаємо, в п’ятницю 14 липня Президент США Дональд Трамп завершив робочий візит до Великої Британії.

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