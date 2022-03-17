Христо Грозев: ФСБ рф задержала заместителя директора Росгвардии

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"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск, которое понесло огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, Службе безопасности Путина", - говорится в сообщении.

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Гаврилова назначили заместителем директора Росгвардии в июне 2021 года. До этого он занимал должность начальника Главного управления собственной безопасности. Получив новую должность, Гаврилова повысили до звания генерал-лейтенанта.