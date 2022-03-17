Христо Грозев: ФСБ рф задержала заместителя директора Росгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. ФСБ России задержала заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова. Об этом сообщает журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на три независимых источника, передает УНН.
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"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск, которое понесло огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, Службе безопасности Путина", - говорится в сообщении.
Добавим
Гаврилова назначили заместителем директора Росгвардии в июне 2021 года. До этого он занимал должность начальника Главного управления собственной безопасности. Получив новую должность, Гаврилова повысили до звания генерал-лейтенанта.