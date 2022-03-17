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Христо Грозев: ФСБ рф задержала заместителя директора Росгвардии

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. ФСБ России задержала заместителя начальника Росгвардии Романа Гаврилова. Об этом сообщает журналист Bellingcat Христо Грозев со ссылкой на три независимых источника, передает УНН.

Цитата

"Три независимых источника сообщают, что заместитель начальника Росгвардии России (подразделение внутренних войск, которое понесло огромные потери в Украине) генерал Роман Гаврилов задержан ФСБ. Гаврилов также ранее работал в ФСО, Службе безопасности Путина", - говорится в сообщении.

Добавим

Гаврилова назначили заместителем директора Росгвардии в июне 2021 года. До этого он занимал должность начальника Главного управления собственной безопасности. Получив новую должность, Гаврилова повысили до звания генерал-лейтенанта.

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