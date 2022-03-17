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Христо Грозєв: ФСБ рф затримала заступника директора Росгвардії

Христо Грозєв: ФСБ рф затримала заступника директора Росгвардії

Київ • УНН

 • 147812 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. ФСБ Росії затримала заступника начальника Росгвардії Романа Гаврилова. Про це повідомляє журналіст Bellingcat Христо Грозєв із посиланням на три незалежні джерела, передає УНН.

Цитата

"Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСТ, службі безпеки Путіна", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Гаврилова призначили заступником директора Росгвардії у червні 2021 року. До цього він обіймав посаду начальника Головного управління власної безпеки. Отримавши нову посаду, Гаврилова підвищили до звання генерал-лейтенанта.

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