Христо Грозєв: ФСБ рф затримала заступника директора Росгвардії

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"Три незалежні джерела повідомляють, що заступник начальника Росгвардії Росії (підрозділ внутрішніх військ, який зазнав величезних втрат в Україні) генерал Роман Гаврилов затриманий ФСБ. Гаврилов також раніше працював у ФСТ, службі безпеки Путіна", - йдеться в повідомленні.

Додамо

Гаврилова призначили заступником директора Росгвардії у червні 2021 року. До цього він обіймав посаду начальника Головного управління власної безпеки. Отримавши нову посаду, Гаврилова підвищили до звання генерал-лейтенанта.