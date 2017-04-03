Хранитель храма замучил 20 верующих к смерти в Пакистане

Мужчина заявил, что убил верующих из-за того, что они хотят его убить.

"Убитые 2 года назад отравили своего духовного лидера. Если бы я не убил их, они сделали со мной то же самое ", - сказал он.

По данным агентства, мужчина сначала отравил, а затем пытал своих жертв, используя дубинки и ножи. Судмедэксперты сообщили, что тела убитых были голые с многочисленными ножевыми ранениями. Четырем людям удалось убежать, однако они были ранены.

Правоохранители сообщили, что религиозный деятель "психически нестабилен". Отмечают, что преступление Вахид совершил с сообщниками.