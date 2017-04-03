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Хранитель храму закатував 20 вірян до смерті у Пакистані

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Хранитель храму в пакистанському місті Саргодха Абдул Вахід вбив 20 осіб і поранив ще чотирьох, передає УНН за посиланням на Associated Press.

Чоловік заявив, що вбив вірян через те, що вони хочуть його вбити.

“Убиті 2 роки тому отруїли свого духовного лідера. Якби я не вбив їх, вони зробили б зі мною те ж саме,” — сказав він.

За даними агентства, чоловік спочатку отруїв, а потім катував своїх жертв, використовуючи кийки і ножі. Судмедексперти повідомили, що тіла убитих були голі з численними ножовими пораненнями. Чотирьом людям вдалося втекти, проте вони були поранені.

Правоохоронці повідомили, що релігійний діяч “психічно нестабільний”. Зазначають, що злочин Вахід скоїв зі спільниками.

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