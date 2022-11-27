Хорватия одержала победу над Канадой и выбила ее из соревнований на ЧМ-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сборная Хорватии по футболу одержала первую победу на чемпионате мира-2022. Во втором туре вицечемпионы мира одолели команду Канады со счетом 4:1, передает УНН.
Детали
Перед вторым туром Хорватия делила второе-третье место с командой Марокко, с которой сыграла вничью 0:0. После сенсационной победы марокканцев над Бельгией (2:0) хорваты опустились на третье место.
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Уже на второй минуте Альфонсо Дэвис поразил ворота хорватов, забив первый гол канадской сборной в истории на чемпионатах мира.
Однако еще до перерыва Хорватия не только сравняла счет, но и вышла вперед. Канадцам нужно было до конца игры забивать минимум два гола, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф.
Однако Хорватия не только удержала преимущество, но и забила в четвертый раз: после ошибки Канады хорваты реализовали контратаку, а автором гола стал Ловро Майер.
Напомним
Сборные Сенегала и Нидерландов сыграли второй матч группы A на чемпионате мира-2022. Поединок между командами закончился победой нидерландцев – 2:0.