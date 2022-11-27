Хорватія здобула перемогу над Канадою та вибила її зі змагань на ЧС-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Збірна Хорватії з футболу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу-2022. У другому турі віцечемпіони світу здолали команду Канади з рахунком 4:1, передає УНН.
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Перед другим туром Хорватія ділила друге-третє місце з командою Марокко, з якою зіграла внічию 0:0. А після сенсаційної перемоги марокканців над Бельгією (2:0) хорвати опустилися на третє місце.
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Вже на другій хвилині Альфонсо Девіс вразив ворота хорватів, забивши перший гол канадської збірної в історії на чемпіонатах світу.
Проте ще до перерви Хорватія не лише зрівняла рахунок, але й вийшла вперед. Канадцям потрібно було до кінця гри забивати щонайменше два голи, щоб зберегти шанси на вихід у плей-оф.
Проте Хорватія не лише втримала перевагу, але й забила вчетверте: після помилки Канади хорвати реалізували контратаку, а автором голу став Ловро Майєр.
Нагадаємо
Збірні Сенегалу та Нідерландів зіграли другий матч групи A на чемпіонаті світу-2022. Поєдинок між командами закінчився перемогою нідерландців - 2:0.