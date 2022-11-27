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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Брюсселі проходять заворушення після поразки збірної Бельгії від Марокко на ЧС-2022

У Брюсселі проходять заворушення після поразки збірної Бельгії від Марокко на ЧС-2022

Київ • УНН

 • 1168330 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Брюсселі проходять заворушення після поразки збірної Бельгії від Марокко на ЧС-2022. Про це повідомляє УНН з посиланням на видання "Медуза".

Деталі

Вдень 27 листопада у центрі Брюсселя відбулися зіткнення футбольних уболівальників із поліцією після того, як на чемпіонаті світу у Катарі у матчі групи F збірна Бельгії програла команді Марокко з рахунком 0:2. Фанати громили вітрини, підпалювали машини та електроскутери та закидали поліцейських камінням. У відповідь проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Хто саме став організатором заворушень, уболівальники Марокко, які святкували перемогу, або розлючені поразкою вболівальники Бельгії, точно не відомо.

Довідка

Чемпіонат світу з футболу (Кубок світу з футболу) — міжнародне футбольне змагання, в якому беруть участь чоловічі збірні команди країн — членів ФІФА. Змагання проводяться раз на чотири роки, починаючи з першого турніру в 1930 році (у 1942 та 1946 роках турнір не розігрували через Другу світову війну). Відбірні матчі до фінального турніру можуть відбуватись упродовж трьох років до початку чергового чемпіонату світу.

Цього року змагання відбуваються в Катарі. Україна участі не бере.

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