У Брюсселі проходять заворушення після поразки збірної Бельгії від Марокко на ЧС-2022

Деталі

Вдень 27 листопада у центрі Брюсселя відбулися зіткнення футбольних уболівальників із поліцією після того, як на чемпіонаті світу у Катарі у матчі групи F збірна Бельгії програла команді Марокко з рахунком 0:2. Фанати громили вітрини, підпалювали машини та електроскутери та закидали поліцейських камінням. У відповідь проти них застосували водомети та сльозогінний газ.

Хто саме став організатором заворушень, уболівальники Марокко, які святкували перемогу, або розлючені поразкою вболівальники Бельгії, точно не відомо.

Довідка

Чемпіонат світу з футболу (Кубок світу з футболу) — міжнародне футбольне змагання, в якому беруть участь чоловічі збірні команди країн — членів ФІФА. Змагання проводяться раз на чотири роки, починаючи з першого турніру в 1930 році (у 1942 та 1946 роках турнір не розігрували через Другу світову війну). Відбірні матчі до фінального турніру можуть відбуватись упродовж трьох років до початку чергового чемпіонату світу.

Цього року змагання відбуваються в Катарі. Україна участі не бере.