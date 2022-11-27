В Брюсселе проходят беспорядки после поражения сборной Бельгии от Марокко на ЧМ-2022

Детали

Днем 27 ноября в центре Брюсселя произошли столкновения футбольных болельщиков с полицией после того, как на чемпионате мира в Катаре в матче группы F сборная Бельгии проиграла команде Марокко со счетом 0:2. Фанаты громили витрины, поджигали машины и электроскутеры и забросали полицейских камнями. В ответ против них применили водометы и слезоточивый газ.

Кто именно стал организатором беспорядков, праздновавшие победу болельщики Марокко или разъяренные поражением болельщики Бельгии, точно не известно.

Справка

Чемпионат мира по футболу (Кубок мира по футболу) — международное футбольное соревнование, в котором принимают участие мужские сборные команды стран — членов ФИФА. Соревнования проводятся раз в четыре года, начиная с первого турнира в 1930 году (в 1942 и 1946 годах турнир не разыгрывали из-за Второй мировой войны). Отборные матчи в финальный турнир могут проходить в течение трех лет до начала очередного чемпионата мира.

В этом году соревнования проходят в Катаре. Украина не участвует.