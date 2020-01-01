Хорватия впервые возглавила Совет ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Хорватия с 1 января начинает председательство в Совете Евросоюза, которое продлится до 30 июня 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство иностранных и европейских дел Хорватии.
Хорватия будет председателем на встречах Европейского совета в первой половине этого года.
На период хорватского председательства запланировано несколько десятков встреч на высшем и высоком уровнях, а также в рамках различных рабочих групп с участием экспертов. Основными событиями в МИД Хорватии назвали намеченные на начало января переговоры премьер-министра страны Андрея Пленковича с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выступление главы правительства в Европарламенте, где он представит приоритеты республики на полгода работы на посту председателя Совета ЕС.
Хорватия также организует конференции "О будущем Европы", "ЕС - Западные Балканы" и "ЕС - Восточное партнерство", куда входит Украина.
Председательство в Совете ЕС осуществляется по принципу ротации каждые полгода. Хорватия меняет на этом посту Финляндию, а через полгода передаст главенство Германии.
Напомним, Киев и Загреб скоординировали сотрудничество перед председательством Хорватии в ЕС.