Хорватія вперше очолила Раду ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Хорватія з 1 січня починає головування в Раді Євросоюзу, яке триватиме до 30 червня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство закордонних і європейських справ Хорватії.
Хорватія буде головою на зустрічах Європейської ради в першій половині цього року.
На період хорватського головування заплановано кілька десятків зустрічей на найвищому та високому рівнях, а також в рамках різних робочих груп за участю експертів. Основними подіями в МЗС Хорватії назвали намічені на початок січня переговори прем'єр-міністра країни Андрія Пленковича з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером ФРН Ангелою Меркель, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен і виступ глави уряду Хорватії в Європарламенті, де він представить пріоритети республіки на півроку роботи на посаді голови Ради ЄС.
Хорватія також організує конференції "Про майбутнє Європи", "ЄС - Західні Балкани" і "ЄС - Східне партнерство", куди входить Україна.
Головування в Раді ЄС здійснюється за принципом ротації щопівроку. Хорватія змінює на цій посаді Фінляндію, а через півроку передасть верховенство Німеччини.
Нагадаємо, Київ і Загреб скоординували співпрацю перед головуванням Хорватії в ЄС.