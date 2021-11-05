Хорватия усиливает меры по борьбе с распространением COVID-19

Цитата

"Чтобы предотвратить распространение болезни, нам нужно уменьшить количество людей, которые могут собираться в помещениях, увеличить количество вакцинированных и повысить безопасность во время ведения бизнеса", - сказал министр внутренних дел Давор Божинович.

Детали

Количество людей, которые могут собираться в помещении, будет уменьшено с этих выходных до 50 из 100, если они не имеют цифровых сертификатов, которые подтверждают, что они вакцинированы, имеют отрицательные тесты или уже болели COVID-19.

Все сборы в помещении должны закончиться к полуночи.

С 15 ноября цифровые сертификаты станут обязательными для всех работников бюджетной сферы и всех граждан, которые нуждаются в услугах в учреждениях бюджетной сферы. Ранее это условие было только в сфере здравоохранения и среди социальных работников.

"Если с 15 ноября число зараженных продолжит расти, мы также введем цифровые сертификаты для входа в бары, рестораны или фитнес-центры", - заявил Божинович.

Он добавил, что с 4 января 2022 года, если ситуация не улучшится, цифровые сертификаты будут действовать только для тех, кто вакцинирован или переболел. Сейчас он действует также для тех, у кого тест на вирус отрицательный.

"Этого срока достаточно, чтобы те, кто не вакцинированы, сделали это до конца года", - подчеркнул Божинович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хорватия стала еще доступнее для украинцев: власть упростила условия въезда

Добавим

В пятницу Хорватия сообщила о 6 932 новых случаях COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем с начала пандемии.

Более 50% из примерно четырех миллионов хорватов полностью вакцинированы, и эксперты в основном обвиняют низкий уровень вакцинации в значительном увеличении количества коронавирусной инфекции за последние недели.