Хорватія посилює заходи по боротьбі з поширенням COVID-19

Цитата

"Щоб запобігти поширенню хвороби, нам потрібно зменшити кількість людей, які можуть збиратися в приміщеннях, збільшити кількість вакцинованих та підвищити безпеку під час ведення бізнесу", – сказав міністр внутрішніх справ Давор Божиновіч.

Деталі

Кількість людей, які можуть збиратися в приміщенні, буде зменшено з цих вихідних до 50 зі 100, якщо вони не мають цифрових сертифікатів, які підтверджують, що вони вакциновані, мають негативні тести або вже хворіли COVID-19.

Усі збори в приміщенні мають закінчитися до опівночі.

З 15 листопада цифрові сертифікати стануть обов'язковими для всіх працівників бюджетної сфери та всіх громадян, які потребують послуг в установах бюджетної сфери. Раніше це була умова лише у сфері охорони здоров’я та серед соціальних працівників.

"Якщо з 15 листопада кількість заражених продовжить зростати, ми також запровадимо цифрові сертифікати для входу в бари, ресторани чи фітнес-центри", – заявив Божиновіч.

Він додав, що з 4 січня 2022 року, якщо ситуація не покращиться, цифрові сертифікати будуть діяти лише для тих, хто вакцинований або перехворів. Наразі він діє також для тих, у кого тест на вірус негативний.

"Цього терміну достатньо, щоб ті, хто не вакциновані, зробили це до кінця року", – підкреслив Божиновіч.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Хорватія стала ще доступнішою для українців: влада спростила умови в’їзду

Додамо

У п’ятницю Хорватія повідомила про 6 932 нових випадки COVID-19, що є найвищим щоденним показником з початку пандемії.

Трохи більше 50% з приблизно чотирьох мільйонів хорватів повністю вакциновані, і експерти в основному звинувачують низький рівень вакцинації у значному збільшенні кількості коронавірусної інфекцій за останні тижні.