Холодницкий заявил, что ему до сих пор не предоставили все материалы в КДКП
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что ему до сих пор не предоставили все материалы в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров в рамках рассмотрения жалобы на руководителя САП. Об этом он сообщил УНН.
"Мне до сих пор не предоставили все материалы, только текст жалобы", - сообщил руководитель САП.
Как сообщал УНН, в марте в СМИ появилась информация, что в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли "прослушку" - аппарат, который якобы был прикреплен к аквариуму у стола антикоррупционного прокурора. В медиа были сообщения, что "прослушивание" якобы могли установить сотрудники НАБУ с согласия Генпрокурора.
Позже Генпрокурор Луценко заявил, что ГПУ и НАБУ действительно проводят следственные действия в отношении Холодницкого.
В НАБУ заявили, что действительно некоторое время осуществляли следственные действия в рамках расследования уголовного производства по фактам возможного совершения правонарушений Холодницким.
Сам директор НАБУ Сытник подтвердил, что прослушивание в кабинете Холодницкого осуществлялось около месяца.
Генпрокурор Луценко попросил КДКП рассмотреть вопрос снятия Холодницкого с должности руководителя САП.
Холодницкий заявил, что будет ходатайствовать об отстранении от должности на время проведения следствия. В ГПУ в комментарии УНН объяснили, что решение об отстранении Холодницкого на время следствия должна принимать КДКП.
Также отметим, Генпрокурор Луценко не видит в действиях руководителя САП Холодницкого признаков уголовного преступления, а только дисциплинарный проступок.