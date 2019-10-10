Холод несколько отступает: синоптики обещают до 23 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По Украине в четверг, 10 октября, местами небольшой дождь, температура воздуха днем достигнет 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"10 октября в западных и северных областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме крайнего востока и Приазовья, отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9°, на юге страны местами 10-14°, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 2-7° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 14-19° тепла, в Одесской и Николаевской областях до 23°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 3-8° тепла.
Напомним, медик рассказал об опасности резких температурных скачков для здоровья.