Холод дещо відступає: синоптики обіцяють до 23 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. По Україні у четвер, 10 жовтня, місцями невеликий дощ, температура повітря вдень сягатиме 23 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"10 жовтня у західних та північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів", - зазначили синоптики.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу і Приазов'я, окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9°, на півдні країни подекуди 10-14°, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях 2-7° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 14-19° тепла, на Одещині та Миколаївщині до 23°; на високогір'ї Карпат протягом доби 3-8° тепла.
Нагадаємо, медик розповів про небезпеку різких температурних стрибків для здоров'я.