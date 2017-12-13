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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 97766 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101766 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102125 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116132 просмотра

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10 марта, 11:47 • 103239 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 105759 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 112646 просмотра

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Хоккейная сборная Украины провела первый спарринг с Казахстаном

Хоккейная сборная Украины провела первый спарринг с Казахстаном

Киев  •  УНН

 • 13265 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Броварах на ледовой арене “Терминал” состоялся первый поединок национальной сборной команды Украины по хоккею с представителями Казахстана. Об этом сообщает ФХУ, передает УНН.

Команда Александра Савицкого, который решил использовать в матчах большую группу потенциальных новичков, принимала команду Казахстана, которая тоже привезла в Украину не оптимальный подбор исполнителей.

Всего в течение поединка преимуществом владели наши соперники, значительно чаще беспокоили Сергея Люльчука. Впрочем дебютант национальной сборной, несмотря на пять пропущенных шайб, поединок против Казахстана провел на приличном уровне.

В “сине-желтых” единственную шайбу забросил нападающий “Донбасса” Иван Савченко, который использовал передачу Владислава Куцевича.

Добавим, что сегодня команды проведут повторный поединок в Броварах. Начало игры — в 19:00.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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