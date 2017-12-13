Хоккейная сборная Украины провела первый спарринг с Казахстаном
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Броварах на ледовой арене “Терминал” состоялся первый поединок национальной сборной команды Украины по хоккею с представителями Казахстана. Об этом сообщает ФХУ, передает УНН.
Команда Александра Савицкого, который решил использовать в матчах большую группу потенциальных новичков, принимала команду Казахстана, которая тоже привезла в Украину не оптимальный подбор исполнителей.
Всего в течение поединка преимуществом владели наши соперники, значительно чаще беспокоили Сергея Люльчука. Впрочем дебютант национальной сборной, несмотря на пять пропущенных шайб, поединок против Казахстана провел на приличном уровне.
В “сине-желтых” единственную шайбу забросил нападающий “Донбасса” Иван Савченко, который использовал передачу Владислава Куцевича.
Добавим, что сегодня команды проведут повторный поединок в Броварах. Начало игры — в 19:00.