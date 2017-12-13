Хокейна збірна України провела перший спаринг із Казахстаном
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Броварах на льодовій арені “Термінал” відбувся перший поєдинок національної збірної команди України з хокею з представниками Казахстану. Про це повідомляє ФХУ, передає УНН.
Команда Олександра Савицького, який вирішив використати у матчах велику групу потенційних новачків, приймала команду Казахстану, яка теж привезла до України не оптимальний підбір виконавців.
Загалом протягом поєдинку перевагою володіли наші суперники, які значно частіше турбували Сергія Люльчука. Втім дебютант національної збірної, не зважаючи на п’ять пропущених шайб, поєдинок проти Казахстану провів на пристойному рівні.
У “синьо-жовтих” єдину шайбу закинув нападник “Донбасу” Іван Савченко, який використав передачу Владислава Куцевича.
Додамо, що сьогодні команди проведуть повторний поєдинок у Броварах. Початок гри — о 19:00.