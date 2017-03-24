Хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. "Бостон Брюинс" потерпела поражение в домашней игре НХЛ против одного из конкурентов за место в плей-офф - "Тампа-Бэй Лайтнинг", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
После "сухого" первого периода, во втором - команды отправили в сетку друг друга по три шайбы. Однако последний период был на стороне гостей при каких третий хет-трик в карьере реализовал Никита Кучеров - 3:6.
Примечательно, что "Бостон", который держится на 8 ступени Восточной конференции, проиграл в четвертый раз подряд и рискует вновь, как и в два предыдущих сезона, на финише потерять место в плей-офф.
Отметим, что "Лайтнинг" отстают от "Бостона" на три очка, но имеют одну игру в запасе. При этом "Тампа" на один балл отстает от "Нью-Йорк Айлендерс", которому осталось провести 12 матчей против 11 у "Лайтнинг".
Как сообщал УНН, "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел седьмое подряд домашнее поражение в НХЛ.