Хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ

После "сухого" первого периода, во втором - команды отправили в сетку друг друга по три шайбы. Однако последний период был на стороне гостей при каких третий хет-трик в карьере реализовал Никита Кучеров - 3:6.

Примечательно, что "Бостон", который держится на 8 ступени Восточной конференции, проиграл в четвертый раз подряд и рискует вновь, как и в два предыдущих сезона, на финише потерять место в плей-офф.

Отметим, что "Лайтнинг" отстают от "Бостона" на три очка, но имеют одну игру в запасе. При этом "Тампа" на один балл отстает от "Нью-Йорк Айлендерс", которому осталось провести 12 матчей против 11 у "Лайтнинг".

Как сообщал УНН, "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел седьмое подряд домашнее поражение в НХЛ.