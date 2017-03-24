Хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 48655 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107019 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122421 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181566 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126224 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118382 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107603 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103929 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ

Хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. "Бостон Брюинс" потерпела поражение в домашней игре НХЛ против одного из конкурентов за место в плей-офф - "Тампа-Бэй Лайтнинг", передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

После "сухого" первого периода, во втором - команды отправили в сетку друг друга по три шайбы. Однако последний период был на стороне гостей при каких третий хет-трик в карьере реализовал Никита Кучеров - 3:6.

Примечательно, что "Бостон", который держится на 8 ступени Восточной конференции, проиграл в четвертый раз подряд и рискует вновь, как и в два предыдущих сезона, на финише потерять место в плей-офф.

Отметим, что "Лайтнинг" отстают от "Бостона" на три очка, но имеют одну игру в запасе. При этом "Тампа" на один балл отстает от "Нью-Йорк Айлендерс", которому осталось провести 12 матчей против 11 у "Лайтнинг".

Как сообщал УНН, "Нью-Йорк Рейнджерс" потерпел седьмое подряд домашнее поражение в НХЛ.

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