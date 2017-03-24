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Хокеїсти "Бостона" зазнали чергової поразки в НХЛ

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КИЇВ. 24 березня. УНН. "Бостон Брюінс" зазнав поразки в домашній грі НХЛ проти одного із конкурентів за місце в плей-офф – "Тампа-Бей Лайтнінг", передає УНН з посиланням на сайт турніру.

Після "сухого" першого періоду, в другому - команди відправили в сітку одна одної по три шайби. Проте останній період був на боці гостей за яких третій хет-трик у кар'єрі реалізував Микита Кучеров – 3:6.

Примітно, що "Бостон", який тримається на 8 щаблі Східної конференції, програв у четвертий раз поспіль і ризикує знову, як і в два попередні сезони, на фініші втратити місце в плей-офф.

Зазначимо, що "Лайтнінг" відстають від "Бостона" на три очки, але мають одну гру в запасі. При цьому "Тампа" на один бал відстає від "Нью-Йорк Айлендерс", якому залишилося провести 12 матчів проти 11 у "Лайтнінг".

Як повідомляв УНН, "Нью-Йорк Рейнджерс" зазнав сьомої поспіль домашньої поразки в НХЛ.

Українські Національні Новини

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