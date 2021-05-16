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Хоккей: первый клуб подал заявку в новый чемпионат Украины под эгидой ФХУ

Киев • УНН

 • 15482 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Хоккейный клуб “Кременчуг” стал первой командой, ка подала заявку на выступление в чемпионате Украины в сезоне 2021/2022. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, передает УНН.

Хоккей: первый клуб подал заявку в новый чемпионат Украины под эгидой ФХУ

Детали

Предыдущий сезон в УХЛ “горожане” завершили с бронзовыми наградами, а в 2020 году стали чемпионами Украины. Уже семь сезонов подряд подопечные Александра Савицкого заканчивают среди призеров.

Отмечено, что прием заявок на участие в чемпионате Украины продолжается до 15 июля 2021 года. Подать заявочную форму могут профессиональные хоккейные клубы различных форм собственности, команды ФСО, сборные команды областей.

Что предшествовало этому

Ранее чемпионат Украины проводила Украинская хоккейная лига, которая больше не является соорганизатором первенства. УХЛ успела подать в суд на Федерацию хоккея Украины.

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