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Хокей: перший клуб подав заявку в новий чемпіонат України під егідою ФХУ

Київ • УНН

 • 15482 перегляди

КИЇВ. 16 травня. УНН. Хокейний клуб “Кременчук” став першою командою, ка подала заявку на виступ у чемпіонаті України в сезоні 2021/2022. Про це інформує прес-служба Федерації хокею України, передає УНН.

Хокей: перший клуб подав заявку в новий чемпіонат України під егідою ФХУ

Деталі

Попередній сезон в УХЛ “містяни” завершили з бронзовими нагородами, а в 2020 році стали чемпіонами України. Уже сім сезонів поспіль підопічні Олександра Савицького закінчують серед призерів.

Зазначено, що прийом заявок на участь у чемпіонаті України триває до 15 липня 2021 року. Подати заявочну форму можуть професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей.

Що передувало цьому

Раніше чемпіонат України проводила Українська хокейна ліга, яка більше не є співорганізатором першості. УХЛ встигла подати в суд на Федерацію хокею України.

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