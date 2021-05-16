Хокей: перший клуб подав заявку в новий чемпіонат України під егідою ФХУ

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Попередній сезон в УХЛ “містяни” завершили з бронзовими нагородами, а в 2020 році стали чемпіонами України. Уже сім сезонів поспіль підопічні Олександра Савицького закінчують серед призерів.

Зазначено, що прийом заявок на участь у чемпіонаті України триває до 15 липня 2021 року. Подати заявочну форму можуть професіональні хокейні клуби різних форм власності, команди ФСТ, збірні команди областей.

Що передувало цьому

Раніше чемпіонат України проводила Українська хокейна ліга, яка більше не є співорганізатором першості. УХЛ встигла подати в суд на Федерацію хокею України.