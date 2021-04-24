Хоккей: "Миннесота" завоевала шестую подряд победу в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся ряд поединков, в одном из которых "Лос-Анджелес Кингс" принимал "Миннесоту", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
"Миннесота" продлила победную серию до шести матчей благодаря дублю Капризова и 40 сейвам Кема Телбота, приблизившись к "Колорадо" на расстояние трех очков в борьбе за второе место Западного дивизиона. Также по шайбе у "Уайлд" забросили Нико Штурм и Йоель Эрикссон Эк - 2:4.
"Лос-Анджелес" потерпел третье поражение в четырех матчах и остался в пяти очках от "Аризоны", которая занимает четвертое место дивизиона. По шайбе у "Кингз" забросили Копитар и Тревор Мур, а вратарь Келвин Петерсен отразил 20 бросков.
Вашему вниманию результаты других матчей:
"Баффало Сейбрз" - "Бостон Брюинз" - 6:4
"Чикаго Блэкхокс" - "Нэшвилл Предаторз" - 1:3
"Калгари Флэймз" - "Монреаль Канадиенс" - 4:2
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" - 4:1.
Дополнение
ХК "Донбасс" стал восьмикратным чемпионом Украины.