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Хоккей: "Миннесота" завоевала шестую подряд победу в НХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. В рамках регулярного чемпионата НХЛ состоялся ряд поединков, в одном из которых "Лос-Анджелес Кингс" принимал "Миннесоту", передает УНН со ссылкой на сайт лиги.

Детали

"Миннесота" продлила победную серию до шести матчей благодаря дублю Капризова и 40 сейвам Кема Телбота, приблизившись к "Колорадо" на расстояние трех очков в борьбе за второе место Западного дивизиона. Также по шайбе у "Уайлд" забросили Нико Штурм и Йоель Эрикссон Эк - 2:4.

"Лос-Анджелес" потерпел третье поражение в четырех матчах и остался в пяти очках от "Аризоны", которая занимает четвертое место дивизиона. По шайбе у "Кингз" забросили Копитар и Тревор Мур, а вратарь Келвин Петерсен отразил 20 бросков.

Вашему вниманию результаты других матчей:

"Баффало Сейбрз" - "Бостон Брюинз" - 6:4

"Чикаго Блэкхокс" - "Нэшвилл Предаторз" - 1:3

"Калгари Флэймз" - "Монреаль Канадиенс" - 4:2

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" - 4:1.

Дополнение

ХК "Донбасс" стал восьмикратным чемпионом Украины.

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