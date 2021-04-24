Хокей: "Міннесота" завоювала шосту поспіль перемогу в НХЛ

Деталі

"Міннесота" продовжила переможну серію до шести матчів завдяки дублю Капрізова і 40 сейвам Кема Телбота, наблизившись до "Колорадо" на відстань трьох очок в боротьбі за друге місце Західного дивізіону. Також по шайбі у "Вайлд" закинули Ніко Штурм та Йоель Ерікссон Ек – 2:4.

"Лос-Анджелес" зазнав третьої поразки в чотирьох матчах і залишився в п'яти очках від "Арізони", яка займає четверте місце дивізіону. По шайбі у "Кінгз" закинули Анже Копітар і Тревор Мур, а воротар Келвін Петерсен відбив 20 кидків.

До вашої уваги результати інших матчів:

"Баффало Сейбрз" - "Бостон Брюїнз" - 6:4

"Чикаго Блекхокс" - "Нешвілл Предаторз" - 1:3

"Калгарі Флеймз" - "Монреаль Канадієнс" - 4:2

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Філадельфія Флайєрс" - 4:1.

Доповнення

ХК "Донбас" став восьмиразовим чемпіоном України.