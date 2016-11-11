Хмельницкого чиновника поймали на взяточничестве

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КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Хмельницкой области разоблачили при получении взятки в сумме 1 тыс долларов США чиновника Управления государственной архитектурно-строительной инспекции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Так, 11 ноября 2016 года правоохранители задержали главного инспектора строительного надзора Управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Хмельницкой области.

Установлено, что указанный чиновник требовал и получил от одного из предпринимателей области в служебном кабинете неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США, по согласованию разрешения на начало строительства фермерских помещений.

При получении оговоренной суммы взятки указанное лицо разоблачено, а средства изъяты.

Чиновника задержали в порядке ст.208 УПК Украины.

Информация о происшествии внесена в ЕРДР по ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения.

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