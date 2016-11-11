Хмельницького посадовця спіймали на хабарництві
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. На Хмельниччині викрито на отриманні хабара у сумі 1 тис доларів США посадовця Управління державної архітектурно-будівельної інспекції. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.
Так, 11 листопада 2016 року правоохоронці затримали головного інспектора будівельного нагляду Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Хмельницькій області.
Встановлено, що вказаний посадовець вимагав та отримав від одного із підприємців області у службовому кабінеті неправомірну вигоду у сумі 1 тис. доларів США ,за погодження дозволу на початок будівництва фермерських приміщень.
При одержанні обумовленої суми хабара зазначену особу викрито, а кошти вилучено.
Посадовця затримано в порядку ст.208 КПК України.
Інформацію про подію внесено до ЄРДР за ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Наразі тривають першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.