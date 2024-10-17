"Хлопок" в оккупированном Крыму, работает российская ПВО
Киев • УНН
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупанты сообщают о работе российской ПВО, объявлена воздушная тревога, а Крымский мост перекрыт из-за ракетной угрозы.
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Крымский мост перекрыли, оккупанты сообщают о работе российской ПВО, передает УНН.
"В Севастополе работает ПВО, объявлена воздушная тревога. Крымский мост перекрыт, ракетная угроза", - сообщает Telegram-канал ЧП Севастополь.
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Как пишет "Крымский ветер", звук взрыва слышали в районе Джанкойского аэродрома.