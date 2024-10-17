"Бавовна" в окупованому Криму, працює російська ППО
Київ • УНН
В окупованому Криму пролунали вибухи. Окупанти повідомляють про роботу російської ППО, оголошено повітряну тривогу, а Кримський міст перекрито через ракетну загрозу.
В окупованому Криму пролунали вибухи. Кримський міст перекрили, окупнати повідомляють про роботу російської ППО, передає УНН.
"У Севастополі працює ППО, оголошено повітряну тривогу. Кримський міст перекритий, ракетна загроза", - повідомляє Telegram-канал ЧП Севастополь.
Додамо
Як пише "Кримський вітер", вук вибуху чули в районі Джанкойського аеродрому.