Мальчика, пропавшего в Киевской области, нашли в соседней области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Спасатели в Киевской области нашли пропавшего мальчика в городе Канев Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.
"Мальчика которого разыскивали нашли в городе Канев Черкасской области", - сообщили спасатели.
Напомним, сегодня, 25 октября, в 03:30 спасателям Кагарлицкого района поступило сообщение о том, что 24 октября в селе Бурты ребенок с проблемами здоровья не вернулся из школы домой.
К поиску ребенка привлекли спасателей, жителей села и полицейских.