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15 марта, 19:03 • 116066 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 169411 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139676 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132005 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113703 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105979 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101820 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136279 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мальчика, пропавшего в Киевской области, нашли в соседней области

Мальчика, пропавшего в Киевской области, нашли в соседней области

Киев • УНН

 • 7222 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Спасатели в Киевской области нашли пропавшего мальчика в городе Канев Черкасской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины в Киевской области.

"Мальчика которого разыскивали нашли в городе Канев Черкасской области", - сообщили спасатели.

Напомним, сегодня, 25 октября, в 03:30 спасателям Кагарлицкого района поступило сообщение о том, что 24 октября в селе Бурты ребенок с проблемами здоровья не вернулся из школы домой.

К поиску ребенка привлекли спасателей, жителей села и полицейских.

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