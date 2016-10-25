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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

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Хлопчика, який зник на Київщині, знайшли в сусідній області

Хлопчика, який зник на Київщині, знайшли в сусідній області

Київ • УНН

 • 7222 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рятувальники на Київщині знайшли зниклого хлопчика у місті Канів Черкаської області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Київській області.

“Хлопчика якого розшукували знайдено в місті Канів, Черкаської області”, — повідомили рятувальники.

Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, о 03:30 до рятувальників Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що 24 жовтня в селі Бурти дитина із вадами здоров’я не повернулась зі школи додому.

До пошуку дитини залучили рятувальників, мешканців села та поліцейських.

Українські Національні Новини

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