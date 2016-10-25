Хлопчика, який зник на Київщині, знайшли в сусідній області
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Рятувальники на Київщині знайшли зниклого хлопчика у місті Канів Черкаської області. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України у Київській області.
“Хлопчика якого розшукували знайдено в місті Канів, Черкаської області”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, сьогодні, 25 жовтня, о 03:30 до рятувальників Кагарлицького району надійшло повідомлення про те, що 24 жовтня в селі Бурти дитина із вадами здоров’я не повернулась зі школи додому.
До пошуку дитини залучили рятувальників, мешканців села та поліцейських.