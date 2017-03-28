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ХК "Тампа-Бэй" вырвал победу у лидера Западной конференции НХЛ "Чикаго"

ХК "Тампа-Бэй" вырвал победу у лидера Западной конференции НХЛ "Чикаго"

Киев  •  УНН

 • 11921 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В регулярном чемпионате НХЛ состоялся ряд поединков. В одной из встреч хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" проявили бойцовский характер и сумели одержать домашнюю победу в овертайме над одним из лидеров Лиги ХК "Чикаго Блэкхокс", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Уже к 14-й минуте "молнии" проигрывали 1:3, и главный тренер "Тампы" Джон Купер даже заменил голкипера Андрея Василевского. Однако с начала второго периода россиянин вновь занял место в воротах и ​​закончил матч с 25 сейвами.

В середине второй 20-минутки форвард "Блэкхокс" Рихард Паник довел счет до 1:4, но вскоре хозяевам удался великолепный пятиминутный отрезок, за который они сумели сравнять счет. Между двумя голами Джонатана Друэн еще одну шайбу забросил Антон Строльман - 4:4.

Судьбу поединка решила ошибка в овертайме форварда "Чикаго" Артемия Панарина, который потерял шайбу на чужой синей линии. Здесь же Янни Горд в одиночестве убежал к воротам Скотта Дарлинга и забил победный гол - 5:4.

"Мы были на 100 процентов лучше, чем в предыдущем матче с" Флоридой "(поражение 0:7 - ред.). Все шло в точности как нам было нужно, но потом мы стали выпендриваться в средней зоне, терять шайбу и давать сопернику шансы. Мы обязаны лучше обращаться с шайбой", - отметил главный тренер "Блэкхокс" Джоэль Кенневилль.

Стоит отметить, что волевая победа "Тампа-Бэй" над "Чикаго" позволила южанам вплотную приблизиться к зоне плей-офф. За семь матчей до конца чемпионата всего на одно очко "молнии" отстают от "Бостона", занимающий восьмую строчку на Востоке, а также на очко опередили "Айлендерс", которые уступили "Нэшвиллу" - 1:3.

Добавим также, "Блэкхокс" с 103 очками на расстоянии в восемь баллов от "Миннесоты" удерживают пальму первенства Западной конференции.

Напомним, хоккеисты "Бостона" потерпели очередное поражение в НХЛ.

Украинские Национальные Новости

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