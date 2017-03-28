ХК "Тампа-Бей" вирвав перемогу у лідера Західної конференції НХЛ "Чикаго"

Вже до 14-й хвилині "блискавки" програвали 1:3, і головний тренер "Тампи" Джон Купер навіть замінив голкіпера Андрія Василевського. Однак з початку другого періоду росіянин знову зайняв місце у воротах і закінчив матч з 25 сейвами.

У середині другої 20-хвилинки форвард "Блекхокс" Ріхард Панік довів рахунок до 1:4, але незабаром господарям вдався чудовий п'ятихвилинний відрізок, за який вони зуміли зрівняти рахунок. Між двома голами Джонатана Друена ще одну шайбу закинув Антон Строльман - 4:4.

Долю поєдинку вирішила помилка в овертаймі форварда "Чикаго" Артемія Панаріна, який втратив шайбу на чужій синій лінії. Тут же Янні Горд на самоті втік до воріт Скотта Дарлінга і забив переможний гол – 5:4.

"Ми були на 100 відсотків краще, ніж у попередньому матчі з "Флоридою" (поразка 0:7 – ред.). Все йшло в точності як нам було потрібно , але потім ми стали викаблучуватися в середній зоні, втрачати шайбу і давати супернику шанси. Ми зобов'язані краще поводитися з шайбою", - зауважив головний тренер "Блекхокс" Джоель Кенневілль.

Варто зазначити, що вольова перемога "Тампа-Бей" над "Чикаго" дозволила жителям півдня впритул наблизитися до зони плей-офф. За сім матчів до кінця чемпіонату всього на одне очко "блискавки" відстають від "Бостона", що займає восьмий рядок на Сході, а також на очко випередили "Айлендерс", які поступилися "Нешвіллу" – 1:3.

Додамо також, "Блекхокс" з 103 очками на відстані у вісім балів від "Міннесоти" втримують пальму першості Західної конференції.

Нагадаємо, хокеїсти "Бостона" зазнали чергової поразки в НХЛ.