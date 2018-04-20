ХК "Сан-Хосе" стал вторым участником четвертьфинала Кубка Стэнли

На этот раз “акулы” обыграли “Анахайм Дакс” 2:1. По победителей шайбы забрасывали Серенсен и Гертль, а в составе “Дакс” — Коглиано. Счет серию стал 4:0 в пользу “Сан-Хосе”.

“Я крайне горд командой, которая проявила стойкость и самообладание. В этой серии мы просили ребят сохранять спокойствие. Мы понимали, с чем столкнемся — соперник собирался давить на нас физически. Но мы выстояли, причем сделали это без лишних нарушений и сохраняя дисциплину”, — сказал тренер “Шаркс” Питер Дебур.

Заметим, что в следующем раунде соревнований на “Сан-Хосе” ожидает противостояние с новичком турнира “Вегасом”.

Примечательно, что преимущество своей площадки будет у “Голден Найтс”, которые за четыре встречи в регулярном сезоне ни разу не уступали “Шаркс” в основное время: три победы (5:4 овертайм, 5:3 и 3:2) и одно поражение в овертайме (1:2).