ХК "Сан-Хосе" став другим учасником чвертьфіналу Кубку Стенлі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Хокеїсти “Сан-Хосе Шаркс” стали другою командою, яка вийшла до другого раунду плей-оф Кубка Стенлі, повідомляє УНН з посиланням на сайт НХЛ.
На цей раз “акули” обіграли “Анахайм Дакс” 2:1. За переможців шайби закидали Серенсен і Гертл, а у складі “Дакс” — Когліано. Рахунок серію став 4:0 на користь “Сан-Хосе”.
“Я вкрай гордий командою, яка проявила стійкість і самовладання. У цій серії ми просили хлопців зберігати спокій. Ми розуміли, з чим зіткнемося — суперник збирався тиснути на нас фізично. Але ми вистояли, причому зробили це без зайвих порушень і зберігаючи дисципліну”, — сказав тренер “Шаркс” Пітер Дебур.
Зауважимо, що в наступному раунді змагань на “Сан-Хосе” очікує протистояння із новачком турніру “Вегасом”.
Примітно, що перевага свого майданчика буде у “Голден Найтс”, які за чотири зустрічі в регулярному сезоні жодного разу не поступалися “Шаркс” в основний час: три перемоги (5:4 овертайм, 5:3 і 3:2) і одна поразка в овертаймі (1:2).