ХК "Мариуполь" с разгромной победы стартовал в новом сезоне УХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На льду "Mariupol Ice Center" состоялся второй матч первого тура шестого сезона УХЛ между "Мариуполем" и "Белым Барсом", в котором победу одержали "стальные чайки" (7:0), информирует УНН со ссылкой на сайт лиги.
Детали
Темп игры задал “Белый Барс”, не давая противнику сбросить себя со счетов. Белоцерковцы активно входили в зону соперника и пытались создавать моменты. “Мариуполь” долго не дожидаясь, начал в ответ наседать на “Белый Барс”, но Василий Полгородник смело отразил броски. Шайба в ворота не шла у обеих команд, но под занавес первого периода ворота белоцерковчан “распечатал” Роман Алексеев из передач Элиезера Щербатова и Максима Кудряшова.
Второй период начался с прессинга “барсов”, которые намеревались сравнять счет. Но многочисленные удаления привели к атаке мариупольцев, однако большинство им так и не удалось реализовать. Вторая двадцатиминутка прошла без голов.
В третьем периоде свой боевой настрой проявили “стальные чайки” — свою дебютную шайбу в шестом сезоне забросил Владимир Чердак, который получил точную передачу от Владислава Лысенко и увеличил преимущество для команды — 2:0.
“Мариуполь” вошел в темп и Денис Матусевич по передаче Романа Благого и Сергея Бабинца направил шайбу в пустой угол ворот. Меньше чем через минуту четвертую шайбу на счет своей команды записал Владимир Чердак, получив пас от Евгения Лизина. К концу периода “Мариуполь” смог еще три раза отличиться в воротах оппонентов, а сам матч завершился со счетом 7:0.
Контекст
В матче-открытии сезона “Донбасс” с результатом 5:4 обыграл “Сокол”.