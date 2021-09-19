ХК "Маріуполь" з розгромної перемоги стартував у новому сезоні УХЛ

Деталі

Темп гри задав “Білий Барс”, не даючи противнику скинути себе з рахунків. Білоцерківці активно входили в зону суперника і намагалися створювати моменти. “Маріуполь” довго не чекаючи, почав у відповідь насідати на “Білий Барс”, але Василь Полгороднік сміливо відбив кидки. Шайба у ворота не йшла у обох команд, але під завісу першого періоду ворота білоцерківців “розпечатав” Роман Алексєєв з передач Елієзера Щербатова і Максима Кудряшова.

Другий період почався з пресингу “барсів”, які мали намір зрівняти рахунок. Але численні видалення привели до атаки маріупольців, проте більшість їм так і не вдалося реалізувати. Друга двадцятихвилинка пройшла без голів.

У третьому періоді свій бойовий настрій проявили “сталеві чайки” — свою дебютну шайбу в шостому сезоні закинув Володимир Чердак, який отримав точну передачу від Владислава Лисенка та збільшив перевагу для команди — 2:0.

“Маріуполь” увійшов в темп і Денис Матусевич з передачі Романа Благого і Сергія Бабинця направив шайбу в порожній кут воріт. Менше ніж через хвилину четверту шайбу на рахунок своєї команди записав Володимир Чердак, отримавши пас від Євгена Лизіна. До кінця періоду “Маріуполь” зміг ще три рази відзначитися у воротах опонентів, а сам матч завершився з рахунком 7:0.

Контекст

У матчі-відкритті сезону “Донбас” з результатом 5:4 обіграв “Сокіл”.