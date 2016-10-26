ХК "Кременчуг" сегодня сыграет с "Дженералз"
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 26 октября. УНН. В Кременчуге сегодня на ледовой арене СК "Айсберг" состоится матч Украинской хоккейной лиги 2016/2017 между местным ХК "Кременчуг" и киевским "Дженералз", передает УНН-Центр со ссылкой на пресс-службу команд.
Матч двух претендентов на чемпионство начнется в 18:45.
Перед этой игрой турнирная таблица Украинской хоккейной лиги выглядит так: первое место пока у ХК "Кременчуг", второе в ХК "Донбасс" и замыкает тройку ХК "Кривбасс".