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"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами
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ХК “Кременчук” сьогодні зіграє із “Дженералз”

ХК “Кременчук” сьогодні зіграє із “Дженералз”

Київ • УНН

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ПОЛТАВА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Кременчуці сьогодні на льодовій арені СК “Айсберг” відбудеться матч Української хокейної ліги 2016/2017 між місцевим ХК “Кременчук” та київськими “Дженералз”, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу команд.

Матч двох претендентів на чемпіонство розпочнеться о 18:45.

Перед цією грою турнірна таблиця Української хокейної ліги виглядає так: перше місце поки у ХК “Кременчук”, друге у ХК “Донбас” і замикає трійку ХК"Кривбас".

Українські Національні Новини

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