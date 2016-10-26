ХК “Кременчук” сьогодні зіграє із “Дженералз”
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Кременчуці сьогодні на льодовій арені СК “Айсберг” відбудеться матч Української хокейної ліги 2016/2017 між місцевим ХК “Кременчук” та київськими “Дженералз”, передає УНН-Центр із посиланням на прес-службу команд.
Матч двох претендентів на чемпіонство розпочнеться о 18:45.
Перед цією грою турнірна таблиця Української хокейної ліги виглядає так: перше місце поки у ХК “Кременчук”, друге у ХК “Донбас” і замикає трійку ХК"Кривбас".