ХК "Донбасс" подписал контракт с нападающим Е.Безуглым
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с 25-летним нападающим Егором Безуглым, который сезон 2016/17 начал в составе киевского "Дженералз", сообщает УНН со ссылкой на сайт донецкого коллектива.
В свитере "генералов" Е.Безуглий провел 53 матча и набрал 27 (15 + 12) очков.
В чемпионатах Украины форвард выступал в ХК "Харьков", киевском "Соколе", а с 2015 года защищал цвета столичных "Дженералз".
Стоит отметить, что самым результативным в карьере Е.Безуглого является сезон 2014/15. В составе польского "Катовице" он провел 40 матчей и набрал 34 очка по системе "гол + пас" (12 + 22).
Отмечается, что Е.Безуглый защищать цвета "Донбасса" под 88 номером.
Как сообщал УНН, в течение последней недели уже третий хоккеист "Дженералз" перешел в состав "Донбасса". Ранее это были Виталий Кукла и Игорь Шаманский.