ХК "Донбасс" подписал контракт с нападающим Е.Безуглым

В свитере "генералов" Е.Безуглий провел 53 матча и набрал 27 (15 + 12) очков.

В чемпионатах Украины форвард выступал в ХК "Харьков", киевском "Соколе", а с 2015 года защищал цвета столичных "Дженералз".

Стоит отметить, что самым результативным в карьере Е.Безуглого является сезон 2014/15. В составе польского "Катовице" он провел 40 матчей и набрал 34 очка по системе "гол + пас" (12 + 22).

Отмечается, что Е.Безуглый защищать цвета "Донбасса" под 88 номером.

Как сообщал УНН, в течение последней недели уже третий хоккеист "Дженералз" перешел в состав "Донбасса". Ранее это были Виталий Кукла и Игорь Шаманский.