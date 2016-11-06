ХК "Донбас" підписав контракт із нападником Є.Безуглим
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Хокейний клуб “Донбас” підписав контракт з 25-річним нападаючим Єгором Безуглим, який сезон 2016/17 почав у складі київського “Дженералз”, повідомляє УНН з посиланням на сайт донецького колективу.
У светрі “генералів” Є.Безуглий провів 53 матчі і набрав 27 (15 + 12) очок.
У чемпіонатах України форвард виступав у ХК “Харків”, київському “Соколі”, а з 2015 року захищав кольори столичних “Дженералз”.
Варто відзначити, що найрезультативнішим у кар’єрі Є.Безуглого є сезон 2014/15. У складі польського “Катовіце” він провів 40 матчів і набрав 34 очки за системою “гол + пас” (12 + 22).
Зазначається, що Є.Безуглий захищатиме кольори “Донбасу” під 88 номером.
Як повідомляв УНН, протягом останнього тижня вже третій хокеїст “Дженералз” перейшов у склад “Донбасу”. Раніше це були Віталій Лялька та Ігор Шаманський.