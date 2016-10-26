ХК "Детройт Ред Вингc" продолжил выигрышную серию в НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Дилан Ларкин забросил свои первые две шайбы в НХЛ и "Детройт Ред Уингз" обыграл "Каролина Харрикейнз" 4:2, одержав пятую победу подряд. Матч состоялся на стадионе "Joe Louis Arena" в Детройте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.
У хозяев также отличились Ванек и Атанасиу, а в составе "Каролины" шайбы забрасывали Стаал и Раск.
"Мы хорошо играем, мы не должны расслабляться. Теперь мы едем в Сент-Луис. "Блюз" жесткая команда, особенно дома", - рассказал Д.Ларкин.
Отметим, что это самая длительная победная серия команды начиная с января 2015 года. Тогда "Детройт" выиграл шесть матчей подряд.
Напомним, что в турнирной таблице Восточной конференции "Ред Вингc" имеют 10 очков и уступают один балл лидеру "Монреаль Канадиенс".
Вашему вниманию результаты других встреч:
"Лос-Анджелес Кингс" - "Коламбус Блю Джекетс" - 3:2 ОТ;
"Сан-Хосе Шаркс" - "Анахайм Дакс" - 2:1 ОТ;
"Ванкувер Кэнакс" - "Оттава Сенаторз" - 0:3;
"Даллас Старс" - "Виннипег Джетс" - 3 2;
"Сент-Луис Блюз" - "Калгари Флэймз" - 1:4;
"Филадельфия Флайерз" - "Баффало Сейбрз" - 4:3 (буллиты)
"Торонто Мэйпл Лифс" - "Тампа-Бэй Лайтнинг" - 3:7;
"Бостон Брюинз" - "Миннесота Уайлд" - 0:5,
"Нью-Джерси Девилс" - "Аризона Койотс" - 5:3;
"Питтсбург Пингвинс" - "Флорида Пантерс" - 3:2.
Напомним, действующий обладатель Кубка Стэнли "Питтсбург" потерпел первое поражение в сезоне.