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ХК "Детройт Ред Вінгc" продовжив виграшну серію в НХЛ

ХК "Детройт Ред Вінгc" продовжив виграшну серію в НХЛ

Київ • УНН

 • 6116 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ділан Ларкін закинув свої перші дві шайби в НХЛ і "Детройт Ред Вінгс" обіграв "Кароліна Харрікейнз" 4:2, здобувши п'яту перемогу поспіль. Матч відбувся на стадіоні "Joe Louis Arena" в Детройті. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Національної хокейної ліги.

За господарів також відзначилися Ванек і Атанасіу, а у складі "Кароліни" шайби закидали Стаал і Раск.

"Ми добре граємо, ми не повинні розслаблятися. Тепер ми їдемо в Сент-Луїс. "Блюз" жорстка команда, особливо вдома", - розповів Д.Ларкін.

Зазначимо, що це найтриваліша переможна серія команди починаючи з січня 2015 року. Тоді "Детройт" виграв шість матчів поспіль.

Нагадаємо, що у турнірній таблиці Східної конференції "Ред Вінгc" мають 10 очок і поступаються одним балом лідеру "Монреаль Канадієнс".

До вашої уваги результати інших зустрічей:

"Лос-Анджелес Кінгс" – "Коламбус Блю Джекетс" - 3:2 ОТ;

"Сан-Хосе Шаркс" – "Анахайм Дакс" - 2:1 ОТ;

"Ванкувер Кенакс" – "Оттава Сенаторс" - 0:3;

"Даллас Старс" – "Вінніпег Джетс" - 3:2;

"Сент-Луїс Блюз" – "Калгарі Флеймс" - 1:4;

"Філадельфія Флайєрс" – "Баффало Сейбрс" - 4:3 (буліти);

"Торонто Мейпл Ліфс" – "Тампа-Бей Лайтнінг" - 3:7;

"Бостон Брюїнс" – "Міннесота Уайлд" - 0:5;

"Нью-Джерсі Девілс" – "Арізона Койотс" - 5:3;

"Піттсбург Пінгвінс" – "Флорида Пантерс" - 3:2.

Нагадаємо, чинний володар Кубка Стенлі "Піттсбург" зазнав першої поразки в сезоні.

Українські Національні Новини

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