ХК "Детройт Ред Вінгc" продовжив виграшну серію в НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Ділан Ларкін закинув свої перші дві шайби в НХЛ і "Детройт Ред Вінгс" обіграв "Кароліна Харрікейнз" 4:2, здобувши п'яту перемогу поспіль. Матч відбувся на стадіоні "Joe Louis Arena" в Детройті. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Національної хокейної ліги.
За господарів також відзначилися Ванек і Атанасіу, а у складі "Кароліни" шайби закидали Стаал і Раск.
"Ми добре граємо, ми не повинні розслаблятися. Тепер ми їдемо в Сент-Луїс. "Блюз" жорстка команда, особливо вдома", - розповів Д.Ларкін.
Зазначимо, що це найтриваліша переможна серія команди починаючи з січня 2015 року. Тоді "Детройт" виграв шість матчів поспіль.
Нагадаємо, що у турнірній таблиці Східної конференції "Ред Вінгc" мають 10 очок і поступаються одним балом лідеру "Монреаль Канадієнс".
До вашої уваги результати інших зустрічей:
"Лос-Анджелес Кінгс" – "Коламбус Блю Джекетс" - 3:2 ОТ;
"Сан-Хосе Шаркс" – "Анахайм Дакс" - 2:1 ОТ;
"Ванкувер Кенакс" – "Оттава Сенаторс" - 0:3;
"Даллас Старс" – "Вінніпег Джетс" - 3:2;
"Сент-Луїс Блюз" – "Калгарі Флеймс" - 1:4;
"Філадельфія Флайєрс" – "Баффало Сейбрс" - 4:3 (буліти);
"Торонто Мейпл Ліфс" – "Тампа-Бей Лайтнінг" - 3:7;
"Бостон Брюїнс" – "Міннесота Уайлд" - 0:5;
"Нью-Джерсі Девілс" – "Арізона Койотс" - 5:3;
"Піттсбург Пінгвінс" – "Флорида Пантерс" - 3:2.
Нагадаємо, чинний володар Кубка Стенлі "Піттсбург" зазнав першої поразки в сезоні.