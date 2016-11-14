ХК "Чикаго" победил "Монреаль" в поединке лидеров НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Хоккеисты "Чикаго Блэкхокс" со счетом 3:2 в домашнем льду в "Юнайтед Центре" обыграли лидера НХЛ "Монреаль Канадиенс", информирует УНН со ссылкой на сайт Национальной хоккейной лиги.
Решающую роль в матче сыграл Патрик Кейн, который забил победную шайбу в конце третьего периода. Также в составе "ястребов" отмечались Густав Форслинг и Мариан Госса. За гостей забросали Ши Вебер и Андрей Марков.
Таким образом "Монреаль" потерпел лишь второе поражение в сезоне в основное время, а "Чикаго" набрал очки в 11-м матче подряд. Также "Блэкхокс" в седьмой раз подряд выиграли у "Канадиенс" на домашней площадке.
Напомним, что "Канадиенс" остаются лидером чемпионата с 27 баллами, а "Блэкхокс", набрав 24 пункта, является их ближайшими преследователями и возглавляют турнирную таблицу Западной конференции.
Как сообщал УНН, хоккеисты "Чикаго Блэкхокс" одержали седьмую подряд победу в НХЛ.