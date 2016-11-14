ХК "Чикаго" переміг "Монреаль" у поєдинку лідерів НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Хокеїсти "Чикаго Блекхокс" з рахунком 3:2 на домашньому льоду в "Юнайтед Центрі" переграли лідера НХЛ "Монреаль Канадієнс", інформує УНН з посиланням на сайт Національної хокейної ліги.
Вирішальну роль в матчі зіграв Патрік Кейн, який забив переможну шайбу в кінці третього періоду. Також у складі "яструбів" відзначалися Густав Форслінг та Маріан Госса. За гостей закидали Ши Вебер і Андрій Марков.
Таким чином "Монреаль" зазнав лише другої поразки в сезоні в основний час, а "Чикаго" набрав очки в 11-му матчі поспіль. Також "Блекхокс" в сьомий раз поспіль виграли у "Канадієнс" на домашньому майданчику.
Нагадаємо, що "Канадієнс" залишаються лідером чемпіонату з 27 балами, а "Блекхокс", набравши 24 пункти, є їхніми найближчими переслідувачами та очолюють турнірну таблицю Західної конференції.
Як повідомялв УНН, хокеїсти "Чикаго Блекхокс" здобули сьому підряд перемогу в НХЛ.