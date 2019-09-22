Хитом осени у модниц будет кейп вместо обычного пальто – дизайнер

"Очень популярны кейпы – пальто с отверстиями для рук. Обычного кроя пальто уходят на второй план", - отметила дизайнер.

По ее словам, также теряют популярность среди модниц брюки на бедрах. Как добавила дизайнер, из новых тенденций – в моде "архитектурное направление", а также эффект кокона, цветочные принты, спортивный стиль с присущими ему неоновыми оттенками.

В качестве аксессуаров дизайнер посоветовала приобрести крупные украшения, шляпы и платки, которые снова в моде, а также перчатки под кейп. Также в тренде бант (как элемент центральной композиции в образе).

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Напомним, на модной неделе в Нью-Йорке продемонстрировали главные тенденции будущего весенне-летнего сезона 2020 года, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать эту одежду.