Хитом осени у модниц будет кейп вместо обычного пальто – дизайнер
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В нынешнем осенне-зимнем сезоне будут популярны пальто с отверстиями для рук – кейпы, тогда как пальто обычного кроя отойдут на второй план. Об этом сообщила дизайнер Елена Буренина в комментарии корреспонденту УНН.
"Очень популярны кейпы – пальто с отверстиями для рук. Обычного кроя пальто уходят на второй план", - отметила дизайнер.
По ее словам, также теряют популярность среди модниц брюки на бедрах. Как добавила дизайнер, из новых тенденций – в моде "архитектурное направление", а также эффект кокона, цветочные принты, спортивный стиль с присущими ему неоновыми оттенками.
В качестве аксессуаров дизайнер посоветовала приобрести крупные украшения, шляпы и платки, которые снова в моде, а также перчатки под кейп. Также в тренде бант (как элемент центральной композиции в образе).
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Напомним, на модной неделе в Нью-Йорке продемонстрировали главные тенденции будущего весенне-летнего сезона 2020 года, приблизив моду к реальным людям, которые и будут покупать эту одежду.