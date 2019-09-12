Меган Маркл запустила свою первую линию одежды
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Жена принца Гарри Меган Маркл запустила свою первую линию одежды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнале People.
"Каждый продукт, который мы представляем, был независимо отобранный и проверенный нашей командой. Эта линия пойдет на пользу ее спонсорству в Smart Works, благотворительной организации, которая помогает женщинам найти работу с помощью советов по коучингу и профессиональной одежды для проведения собеседований", - говорится в сообщении.
Меган сама приобрела все пять вещей из этой коллекции и, как ожидается, наденет некоторые из них во время своего будущего королевского тура по Африке с принцем Гарри и их сыном Арчи.
"Возможность иметь один маленький проект, который имеет такое большое влияние, - это то, с чем я действительно связана", - сообщила Маркл.
Напомним, общественность обвинила герцога и герцогиню Сассекских в чрезмерном использовании частных самолетов.