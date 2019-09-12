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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 96185 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115889 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107617 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114138 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121539 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 149089 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 149237 просмотра

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Меган Маркл запустила свою первую линию одежды

Меган Маркл запустила свою первую линию одежды

Киев  •  УНН

 • 12638 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Жена принца Гарри Меган Маркл запустила свою первую линию одежды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на журнале People.

"Каждый продукт, который мы представляем, был независимо отобранный и проверенный нашей командой. Эта линия пойдет на пользу ее спонсорству в Smart Works, благотворительной организации, которая помогает женщинам найти работу с помощью советов по коучингу и профессиональной одежды для проведения собеседований", - говорится в сообщении.

Меган сама приобрела все пять вещей из этой коллекции и, как ожидается, наденет некоторые из них во время своего будущего королевского тура по Африке с принцем Гарри и их сыном Арчи.

"Возможность иметь один маленький проект, который имеет такое большое влияние, - это то, с чем я действительно связана", - сообщила Маркл.

Напомним, общественность обвинила герцога и герцогиню Сассекских в чрезмерном использовании частных самолетов.

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