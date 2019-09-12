Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Дружина принца Гаррі Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу. Про це передає УНН із посиланням на журналі People.
“Кожен продукт, який ми представляємо, був незалежно відібраний і перевірений нашою командою. Ця лінія піде на користь її спонсорству у Smart Works, благодійній організації, яка допомагає жінкам знайти роботу за допомогою порад з коучингу і професійного одягу для проведення співбесід”, — йдеться в повідомленні.
Меган сама придбала всі п’ять речей з цієї колекції і, як очікується, одягне деякі з них під час свого майбутнього королівського туру по Африці з принцом Гаррі і їхнім сином Арчі.
“Можливість мати один маленький проект, який має такий великий вплив, — це те, з чим я дійсно пов’язана” — повідомила Маркл.
Нагадаємо, Громадськість звинуватила герцога та герцогиню Сассекських у надмірному використанні приватних літаків.