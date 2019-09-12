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Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу

Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 вересня. УНН. Дружина принца Гаррі Меган Маркл запустила свою першу лінію одягу. Про це передає УНН із посиланням на журналі People.

“Кожен продукт, який ми представляємо, був незалежно відібраний і перевірений нашою командою. Ця лінія піде на користь її спонсорству у Smart Works, благодійній організації, яка допомагає жінкам знайти роботу за допомогою порад з коучингу і професійного одягу для проведення співбесід”, — йдеться в повідомленні.

Меган сама придбала всі п’ять речей з цієї колекції і, як очікується, одягне деякі з них під час свого майбутнього королівського туру по Африці з принцом Гаррі і їхнім сином Арчі.

“Можливість мати один маленький проект, який має такий великий вплив, — це те, з чим я дійсно пов’язана” — повідомила Маркл.

Нагадаємо, Громадськість звинуватила герцога та герцогиню Сассекських у надмірному використанні приватних літаків.

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