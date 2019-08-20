Принца Гаррі та Меган Маркл звинуватили у надмірному використанні приватних літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Громадськість звинуватила герцога та герцогиню Сассекських у надмірному використанні приватних літаків. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.
Обурення громадськості викликало те, що принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які борються з екологічними проблемами, за 11 днів здійснили чотири рейси на приватних лайнерах.
Такі літаки викидають в атмосферу багато діоксиду вуглецю та інших шкідливих речовин, пише видання.
Провину взяв на себе друг матері принца Гаррі – сер Елтон Джон. Британський співак пояснив, що заплатив за переліт сім’ї, а також зробив внесок у фонд, який бореться з вуглецевим слідом .
Також зауважив: "Після неспокійного року, продовжуючи свою наполегливу працю та відданість благодійності, ми з Девідом (Девід Ферніш — канадський кінорежисер, кінопродюсер, громадський діяч. Чоловік відомого британського музиканта Елтона Джона – ред.) хотіли, щоб у молодої родини було приватне свято в безпеці та спокої нашого будинку. Я закликаю пресу припинити ці невблаганні і неправдиві звинувачення".
Нагадаємо, Меган Маркл та принц Гаррі похрестили свого первістка.